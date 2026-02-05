LPI-GTH: Garagenbrand
Berka/Werra (Wartburgkreis) (ots)
Am gestrigen späten Nachmittag kam es in der Poststraße zu einem Brand einer Garage. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht und ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (ak)
