LPI-GTH: Aufgefahren

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Zu einem Auffahrunfall zweier VW kam es gestern, gegen 17.20 Uhr in der Ilmenauer Straße in Bücheloh. Ein 57-Jähriger und ein 60-Jähriger fuhren in genannter Reihenfolge in Richtung Ilmenau als der 57 Jahre alte Mann abbremsen musste. Grund dafür war ein auf seiner Fahrspur entgegenkommender unbekannter Fahrzeugführer, welcher sich im Überholvorgang befand. Der 60-Jährige fuhr auf den Vorausfahrenden auf, sodass Sachschaden entstand. Der unbekannte Entgegenkommende setzte seine Fahrt fort. Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeugführer oder dessen Aufenthaltsort nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0029642/2026) entgegen. (jd)

