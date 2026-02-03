LPI-GTH: Kollision
Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)
Ein 76-jähriger Fahrer eines Ford beabsichtigte am heutigen Vormittag von einem Tankstellenparkplatz auf die Hörseltalstraße aufzufahren. Dabei übersah er offenbar einen auf der Fahrbahn befindlichen 83-jährigen Dacia-Fahrer, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 8.000 Euro, beide Pkw wurden abgeschleppt. Personen verletzten sich nicht. (jd)
