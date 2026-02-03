LPI-GTH: Kabel-Diebstahl - Zeugen gesucht
Hörsel (Landkreis Gotha) (ots)
In der Zeit vom 29.01.2026, 12.00 Uhr bis zum 02.02.2026, 10.00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein leerstehendes Bahnhofsgebäude in der Straße Am Bahnhof ein und entwendeten Kupferkabel von bislang unbekanntem Wert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0028299/2026) zu melden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
