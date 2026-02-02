Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung am Fahrzeug - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am 17. Januar 2026 gegen 17.45 Uhr blieb ein bislang unbekannter Mann ohne ersichtlichen Grund auf der Straße An der Weiße stehen, weshalb eine 20-jährige Motorad-Fahrerin abbremsen musste. Ein nachfolgender 24-jähriger Seat-Fahrer, welcher helfen wollte, wurde durch den Unbekannten verbal bedroht. Als der 24-Jährige wegfahren wollte, trat der unbekannte Täter gegen den Seat. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug. Der unbekannte Täter flüchtete. Er soll circa 30 Jahre alt sein und einen auffälligen roten Bart tragen. Zur Tatzeit war er mit einer grünen Jacke, einer blauen Hose und einer Mütze bekleidet und trug eine schwarze Brille. Zeugen, die Angaben zu der Identität des Mannes oder dessen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0014233/2026) zu melden. (ak)

