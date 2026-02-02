LPI-GTH: Garagendach beschädigt

Gotha (ots) - Heute Morgen wurde ein 45-jähriger E-Bike-Fahrer in der Weimarer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es wurde festgestellt, dass das E-Bike offenbar leistungssteigernd verändert wurde und nicht versichert war. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,56 Promille und ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und das E-Bike wurde sichergestellt. Ein Verfahren gegen den Fahrzeugführer wurde eingeleitet. ...

