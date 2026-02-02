PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Garagendach beschädigt

Eisenach (ots)

In der Zeit vom 27. Januar 2026 bis zum 31. Januar 2026, 12.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter ein Garagendach eines Mehrfamilienhauses in der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Durch den oder die Täter entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0027641/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

