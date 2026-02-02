LPI-GTH: Berauscht
Gotha (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 25-jähriger Segway-Fahrer in der Humboldtstraße angehalten. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (ak)
