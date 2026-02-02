PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Kindertagesstätte

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen drangen gewaltsam in eine Kindertagesstätte in der Straße "Am Eichicht" ein und entwendeten von dort unter anderem mehrere Laptops. Zudem wurde Sachschaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro verursacht. Die Tatzeit liegt zwischen dem 31. Januar, 12.30 Uhr und gestern, 16.45 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0027394/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

