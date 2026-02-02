LPI-GTH: Drogenvortest positiv

Eisenach (ots) - Am Sonntag gegen 15.00 Uhr lief eine 25-jährige Frau durch die Löberstraße und wurde dabei beobachtet, wie sie bei einem Wohnhaus eine Fensterscheibe beschädigte. Die Frau konnte wenig später ermittelt werden. Es entsteht Sachschaden am Fenster. Ein Verfahren gegen die 25-Jährige wurde eingeleitet. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

