LPI-GTH: Drogenvortest positiv
Gotha (ots)
Am gestrigen Nachmittag wurde ein 49-jähriger Smart-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv auf Amphetamin und Methamphetamin verlief. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Verfahren gegen den Mann eingeleitet. (ak)
