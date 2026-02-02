LPI-GTH: Brand einer Gartenhütte

Gotha (ots) - Samstagabend warf eine 38-jährige Frau aus Gotha in der Jüdenstraße die Scheibe eines Ladens ein. Anschließend entfernte sich die Täterin. Durch polizeiliche Ermittlungen konnte die Tatverdächtige festgestellt werden. Neben einer Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde die Täterin des Platzes verwiesen. Gegen Mitternacht erschien die 38-Jährige erneut in der Jüdenstraße und versuchte offenbar, die ...

