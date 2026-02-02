LPI-GTH: Brand einer Gartenhütte
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
Am Samstagmittag geriet eine Gartenlaube in der Bergstraße in Brand. Die eingesetzte Feuerwehr löschte das Feuer, Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell