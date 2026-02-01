PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eingeschlagene Scheibe endet im Polizeigewahrsam

Gotha (ots)

Samstagabend warf eine 38-jährige Frau aus Gotha in der Jüdenstraße die Scheibe eines Ladens ein. Anschließend entfernte sich die Täterin. Durch polizeiliche Ermittlungen konnte die Tatverdächtige festgestellt werden. Neben einer Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde die Täterin des Platzes verwiesen. Gegen Mitternacht erschien die 38-Jährige erneut in der Jüdenstraße und versuchte offenbar, die zuvor beschädigte Scheibe weiter zu zerstören. Zur Durchsetzung des Platzverweises und der Verhinderung weiterer Straftaten wurde die Dame in polizeilichen Gewahrsam genommen. (dg)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
