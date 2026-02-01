LPI-GTH: Verkehrsschild beschädigt - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Am späten Samstag Abend wurde ein 45jähriger VW Fahrer zwischen Rehestädt und Arnstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 2,35 Promille. Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus, die Beschlagnahme des Führerscheines, die Unterbindung der Weiterfahrt und die Anzeigenerstattung wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (tb) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr