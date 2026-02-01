PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsschild beschädigt - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

In der Kasseler Straße, Höhe Hausnummer 93, wurde in der Zeit von Freitag 19:00 Uhr, bis zum Samstag, 10:15 Uhr, eine mobiles Verkehrszeichen für eine Fortzetzung der Umleitung durch ein unbekanntes Fahrzeug umgefahren und dabei beschädigt. Anschließend verließ der Fahrzeugführer pflichtwidrig die Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter der Tel.-Nr. 03691-261-0 (Bezugsnummer0026675/2026)entgegen. (cwa)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

