LPI-GTH: Heckscheibe eingeschlagen- Zeugenaufruf
Arnstadt (ots)
Bisher unbekannte Täter haben am Freitag in der Zeit von 12:35 Uhr bis 13:30 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Arnstadt, Rudolstädter Straße mit einer Glasflasche die Heckscheibe eines Pkw VW Golf eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 250 ,- Euro. Zeugenhinweise werden bei der Polizei unter der Bezugsnummer 0026220/2026 entgegengenommen. (dl)
