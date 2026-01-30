PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Diebstahl

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen beabsichtigten Fallrohre von einem Wohnhaus in der Straße "An der Neuen Kirche" sowie vom Rathaus am Markt zu entwenden. Das Vorhaben misslang. Die Tatzeit liegt zwischen dem 28. Januar, 16.00 Uhr und gestern, 11.00 Uhr. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0024673/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
