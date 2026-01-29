LPI-GTH: Verkehrskontrolle

Emleben (Landkreis Gotha) (ots) - Auf der L1026 ereignete sich heute Morgen ein Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Fahrerin eines Audi befuhr die Strecke in Richtung Schönau v.d. Walde und kam dabei auf der winterglatten Fahrbahn auf die Gegenfahrspur. Im weiteren Verlauf kollidierte die Frau seitlich mit einem entgegenkommenden 48-jährigen VW-Fahrer. An beiden Pkw entstand unfallbedingter Sachschaden, Personen verletzten sich nicht. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und ...

mehr