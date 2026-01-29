PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Seitliche Kollision

Emleben (Landkreis Gotha) (ots)

Auf der L1026 ereignete sich heute Morgen ein Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Fahrerin eines Audi befuhr die Strecke in Richtung Schönau v.d. Walde und kam dabei auf der winterglatten Fahrbahn auf die Gegenfahrspur. Im weiteren Verlauf kollidierte die Frau seitlich mit einem entgegenkommenden 48-jährigen VW-Fahrer. An beiden Pkw entstand unfallbedingter Sachschaden, Personen verletzten sich nicht. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 15:30

    LPI-GTH: Eingeschlagenes Beifahrerfenster - Zeugen gesucht

    Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - In der Zeit vom 28. Januar 2026, 14.15 Uhr bis zum 29. Januar 2026, 05.25 Uhr zerstörten bislang unbekannte Täter ein Beifahrerfenster eines Renault in der Clara-Zetkin-Straße. Der oder die Täter durchwühlten den Innenraum des PKW, entwendeten eine Sonnenbrille und entfernten sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 15:30

    LPI-GTH: PKW gegen Zaun

    Thörey (Ilm-Kreis) (ots) - Heute Morgen gegen 09.00 Uhr ereignete sich auf der Straße Auf dem Obergewende ein Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Citroen-Fahrerin kam auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit einem Zaun. Die Fahrzeugführerin wurde nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro am Fahrzeug und am Zaun. Der Citroen blieb fahrbereit. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 15:30

    LPI-GTH: PKW überschlagen

    Branchewinda (Ilm-Kreis) (ots) - Heute Morgen gegen 05.45 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 1047 zwischen Traßdorf und Branchewinda ein Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Fiat-Fahrerin kam auf winterglatter Fahrbahn nach links von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Der Fiat blieb auf dem Dach liegen. Die 25-Jährige wurde schwer verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren