Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: PKW überschlagen

Branchewinda (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen gegen 05.45 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 1047 zwischen Traßdorf und Branchewinda ein Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Fiat-Fahrerin kam auf winterglatter Fahrbahn nach links von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Der Fiat blieb auf dem Dach liegen. Die 25-Jährige wurde schwer verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro. (ak)

