Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In der Zeit vom 27. Januar 2026, 22.00 Uhr bis zum 28. Januar 2026, 07.15 Uhr kam es in der Zimmerstraße zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich über die Hauseingangstür Zutritt zum Haus. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Es wurde nichts entwendet. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0024256/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

