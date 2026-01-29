LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 33-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes am gestrigen Abend die Oehrenstöcker Straße ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Dies stellte sich im Rahmen einer Verkehrskontrolle heraus. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (jd)
