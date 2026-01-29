Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Ein 21-jähriger Fahrer einer Enduro wurde gestern Abend in der Straße "Burgstieg" einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zusätzlich zeigte ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,3 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd)

