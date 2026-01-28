LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
In der Ziolkowskistraße wurde am heutigen Morgen ein 46-jähriger Skoda-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Verfahren gegen den 46 Jahre alten Mann eingeleitet. (jd)
