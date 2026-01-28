Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Flüchtender Ladendieb

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend kam es gegen 20.00 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in der Ziolkowskistraße. Ein 25-jähriger Mann versuchte in einem Einkaufsmarkt den Kassenbereich zu passieren, ohne für die bereits im Rucksack verstauten Lebensmittel und Hygieneartikel zu bezahlen. Dies bemerkte ein 35-jähriger Mitarbeiter und versuchte den Mann festzuhalten. Durch die folgende Rangelei fielen beide Personen zu Boden und der 25-Jährige schlug den Mitarbeiter gegen den Oberkörper. Anschließend flüchtete der Mann zu fuß, konnte jedoch kurze Zeit später ermittelt werden. Alle Personen blieben unverletzt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (ak)

