POL-WES: Dinslaken - Aufbruch von Firmenfahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

In der Zeit von Mittwoch, den 21.01.2026, 19 Uhr, bis Donnerstag 22.01.2026, 6 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Fahrzeug ein, das an der Schlepperstraße abgestellt war, und entwendeten daraus diverse Werkzeuge.

Der oder die Täter schlugen die Heckscheibe eines silbernen Mercedes Vito ein und gelangten so an die im Fahrzeug gelagerten Werkzeuge.

Im nahezu gleichen Tatzeitraum, von Mittwoch den 21.01.2026, 16 Uhr bis Donnerstag, 22.01.2026, 07:20 Uhr brachen Unbekannte ein weiteres Fahrzeug auf, welches am Fahrbahnrand der Grabenstraße abgestellt war.

Auch hier gelangten die Unbekannten durch das Einschlagen der Heckscheibe in das Fahrzeug und entwendeten diverse Werkzeuge.

Die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat, sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 entgegen.

