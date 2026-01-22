Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrzeugführern

Hünxe (ots)

Am Mittwochmorgen befuhr ein 50- jähriger Bochumer mit seinem Transporter gegen 07:40 Uhr die Schermbecker Landstraße (B58) aus Wesel kommend in Fahrtrichtung Drevenack. An der Anschlussstelle Wesel beabsichtigte er nach links auf die Autobahn A3 in Fahrtrichtung Arnheim aufzufahren.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 61- jähriger Dorstener mit seinem Pkw die Schermbecker Landstraße von Drevenack kommend in Fahrtrichtung Wesel.

Im Bereich der Anschlussstelle kam es zur Kollision der Fahrzeuge, bei der beide Fahrzeugführer schwer verletzt wurden. Zwei Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

Die Fahrzeuge waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für den Zeitraum der Versorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme war die Schermbecker Landstraße in Fahrtrichtung Wesel gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Unfalls aufgenommen.

EG

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell