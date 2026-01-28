LPI-GTH: Wildunfall

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Am heutigen Morgen wurde durch einen bislang unbekannten Täter versucht, eine 88-jährige Frau aus der Georgenstraße zu betrügen. Der Mann gab sich während des Anrufs als Kriminalpolizist aus. Er teilte der Frau mit, dass Diebe im Stadtgebiet unterwegs seien und er ihr Geld sichern müsste. Die Frau war skeptisch und informierte die Polizei. Es kam hier zu keinem finanziellen Nachteil. ...

