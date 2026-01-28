PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 54-Jähriger befuhr am frühen Abend des gestrigen Tages die L2149 von Liebenstein in Richtung Plaue, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision mit dem Wildtier, dieses verendete noch vor Ort. Der am Seat entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
