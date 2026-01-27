PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trickbetrug fehlgeschlagen

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am heutigen Morgen wurde durch einen bislang unbekannten Täter versucht, eine 88-jährige Frau aus der Georgenstraße zu betrügen. Der Mann gab sich während des Anrufs als Kriminalpolizist aus. Er teilte der Frau mit, dass Diebe im Stadtgebiet unterwegs seien und er ihr Geld sichern müsste. Die Frau war skeptisch und informierte die Polizei. Es kam hier zu keinem finanziellen Nachteil. Sollten Sie selbst solche Anrufe bekommen, legen Sie sofort auf. Geben Sie niemals Ihre Daten heraus und informieren umgehend die Polizei. Bestenfalls notieren Sie sich die Telefonnummer. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de oder wenden Sie sich an die polizeiliche Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

