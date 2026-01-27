LPI-GTH: Auseinandersetzung
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Im Bereich eines Supermarktes in der Bahnhofstraße gerieten gestern Abend fünf Personen (17, zweimal 18, 19, 20; alle männlich/syrisch) in einen verbalen Streit, welcher sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. Zwei Personen wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jd)
