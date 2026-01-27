LPI-GTH: Auseinandersetzung

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Nachmittag befuhr ein 48-jähriger Fahrer eines Abfallentsorgungsfahrzeuges die Straße "An der Brunnenkunst" und beabsichtigte nach rechts in die Mittelgasse abzubiegen. Auf der winterglatten Fahrbahn kam der Mann von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

