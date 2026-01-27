PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand eines Nebengebäudes

Berka v.d. Hainich (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend kam es gegen 21.45 Uhr in der Hauptstraße zu einem Brand in einem Nebengebäude eines Einfamilienhauses. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist ein technischer Defekt nicht auszuschließen. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

