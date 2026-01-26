PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: PKW in Straßengraben

Großensee (Wartburgkreis) (ots)

Am heutigen Morgen befuhr ein 43-jähriger Land-Rover-Fahrer die Hauptstraße von Obersuhl in Richtung Raßdorfer Straße. Auf der winterglatten Fahrbahn kam der 43-Jährige in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stehen. Durch die Kollision wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Das Fahrzeug wurde beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

