Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholische Verfolgungsfahrt

Neudietendorf (Landkreis Gotha) (ots)

In der heutigen Nacht gegen 03.00 Uhr leistete sich ein 35-jähriger Skoda-Fahrer in der Bahnhofstraße eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Auf mehrmalige Anhaltesignale reagierte dieser nicht und setzte seine Fahrt fort. Nachdem die Beamten den Skoda anhalten konnten, stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer scheinbar stark nach Alkohol roch, ein Atemalkoholtest wurde verweigert. Zudem kam heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. (ak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell