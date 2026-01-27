LPI-GTH: Berauscht
Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)
Ein 41-jähriger Peugeot-Fahrer wurde in der zurückliegenden Nacht einer Verkehrskontrolle auf der L1026 unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (jd)
