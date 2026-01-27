PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Einen Sachschaden in geschätzter Höhe von 2.000 Euro verursachten Unbekannte in der Krappgartenstraße. Der oder die Täter brachten mittels Sprühfarbe ein Graffito auf einer dort befindlichen Mauer an. Die Tatzeit liegt zwischen dem 25. Januar, 17.00 Uhr und gestern, 08.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0022187/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Auseinandersetzung

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Im Bereich eines Supermarktes in der Bahnhofstraße gerieten gestern Abend fünf Personen (17, zweimal 18, 19, 20; alle männlich/syrisch) in einen verbalen Streit, welcher sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. Zwei Personen wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Berauscht

    Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 41-jähriger Peugeot-Fahrer wurde in der zurückliegenden Nacht einer Verkehrskontrolle auf der L1026 unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Hauswand touchiert

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Nachmittag befuhr ein 48-jähriger Fahrer eines Abfallentsorgungsfahrzeuges die Straße "An der Brunnenkunst" und beabsichtigte nach rechts in die Mittelgasse abzubiegen. Auf der winterglatten Fahrbahn kam der Mann von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

    mehr
