LPI-GTH: Sachbeschädigung
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Einen Sachschaden in geschätzter Höhe von 2.000 Euro verursachten Unbekannte in der Krappgartenstraße. Der oder die Täter brachten mittels Sprühfarbe ein Graffito auf einer dort befindlichen Mauer an. Die Tatzeit liegt zwischen dem 25. Januar, 17.00 Uhr und gestern, 08.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0022187/2026) entgegen. (jd)
