Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Walther-Rathenau-Straße. Ein 65-jähriger VW-Fahrer befuhr die Straße in Richtung L1024. Dort kollidierte der Mann mit einem geparkten VW sowie einem Hyundai. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 16.000 Euro. Personen verletzten sich nicht. Ein im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 65-Jährigen zeigte einen Wert von rund 1,8 Promille. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, sein Führerschein sichergestellt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. (jd)

