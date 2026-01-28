PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Walther-Rathenau-Straße. Ein 65-jähriger VW-Fahrer befuhr die Straße in Richtung L1024. Dort kollidierte der Mann mit einem geparkten VW sowie einem Hyundai. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 16.000 Euro. Personen verletzten sich nicht. Ein im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 65-Jährigen zeigte einen Wert von rund 1,8 Promille. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, sein Führerschein sichergestellt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Berauscht und ohne Erlaubnis

    Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Am gestrigen Abend gegen 22.20 Uhr wurde ein 36-jähriger Ford-Fahrer in der Straße Am Kreuzweg durch die Polizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief zudem positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Flüchtender Ladendieb

    Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Abend kam es gegen 20.00 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in der Ziolkowskistraße. Ein 25-jähriger Mann versuchte in einem Einkaufsmarkt den Kassenbereich zu passieren, ohne für die bereits im Rucksack verstauten Lebensmittel und Hygieneartikel zu bezahlen. Dies bemerkte ein 35-jähriger Mitarbeiter und versuchte den Mann festzuhalten. Durch die folgende Rangelei fielen beide Personen zu Boden und der 25-Jährige schlug den ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Wildunfall

    Plaue (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 54-Jähriger befuhr am frühen Abend des gestrigen Tages die L2149 von Liebenstein in Richtung Plaue, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision mit dem Wildtier, dieses verendete noch vor Ort. Der am Seat entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren