LPI-GTH: Positiver Drogentest
Gotha (ots)
Offenbar unter Einfluss von Betäubungsmitteln befuhr ein 22-Jähriger heute Mittag die Weimarer Straße mit seinem VW. Dies zeigte ein im Rahmen einer Verkehrskontrolle durchgeführter Drogenvortest, welcher positiv auf Amphetamin/Methamphetamin reagierte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 22-Jährigen wurde eingeleitet. (jd)
