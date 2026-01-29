LPI-GTH: Blutentnahme angeordnet
Gotha (ots)
Eine Blutentnahme ordneten Polizeibeamte gestern Abend aufgrund eines positiven Drogenvortests an. Ein 55-Jähriger befuhr mit seinem Honda die Ohrdrufer Straße als er im Rahmen einer Verkehrskontrolle kontrolliert wurde. Der Test zeigte ein positives Ergebnis auf Amphetamin/Methamphetamin. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 55-Jährigen wurde eingeleitet. Ihn erwartet ein empfindliches Bußgeld sowie Fahrverbot. (jd)
