LPI-GTH: Wohnungsbrand

Eisenach (ots)

Zu einem Brand in einer Wohnung kam es gestern Vormittag in einem Mehrfamilienhaus in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Der 77-jährige Wohnungsinhaber wurde durch die Feuerwehr aus der Wohnung gerettet, der Brand wurde gelöscht. Es entstand ein Gesamtschaden in mehreren Wohnungen, auch durch den Einsatz von Löschwasser, von circa 60.000 Euro. Der 77-Jährige kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
