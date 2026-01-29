LPI-GTH: Zeugensuche
Dornheim (Ilm-Kreis) (ots)
Ein oder mehrere Unbekannte entwendeten unter anderem Dachrinnen von einer Bushaltestelle im Bereich Dorfplatz. Zudem wurde eine Straßenlaterne beschädigt. Der entstandene Sach- und Beuteschaden wird auf 400 Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt zwischen dem 27. Januar, 15.00 Uhr und gestern, 05.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0023599/2026) entgegen. (jd)
