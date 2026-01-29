LPI-GTH: Zeugensuche

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern wurde der Polizei Ilmenau ein sogenannter Schockanruf gemeldet. Einer 84-Jährigen wurde vorgetäuscht, dass ein Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und eine Kaution gezahlt werden muss. Die Seniorin beendete das Gespräch, sodass ihr kein finanzieller Schaden entstand. Auffällig in diesem Phänomenbereich ist, dass Betrüger häufig versuchen, ihre potentiellen Opfer möglichst lange in ein Telefongespräch zu ...

mehr