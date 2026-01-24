PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Kinder durch Pyrotechnik verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 23.01.2026, um 14:20 Uhr kam es auf dem Eppmannsweg in Gelsenkirchen-Hassel zu einem gemeinsamen Einsatz von Polizei und Rettungsdienst. Ein 11-jähriger Junge hatte einen aufgefundenen Feuerwerkskörper entzündet, der daraufhin in seiner Hand explodiert war. Der Junge zog sich dadurch schwere Verletzungen an der Hand und im Gesicht zu. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein 10-jähriger Junge, der sich in unmittelbarer Nähe aufhielt, erlitt ein Knalltrauma und wurde ebenfalls im Krankenhaus behandelt. Die Polizei warnt anlässlich dieses Vorfalls noch einmal ausdrücklich vor den Gefahren durch Feuerwerkskörper und bittet alle Eltern darum ihre Kinder diesbezüglich zu sensibilisieren.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Marco Paesler
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

