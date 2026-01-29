PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Betrug

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern wurde der Polizei Ilmenau ein sogenannter Schockanruf 
gemeldet.
Einer 84-Jährigen wurde vorgetäuscht, dass ein Angehöriger einen
tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und eine Kaution gezahlt
werden muss. Die Seniorin beendete das Gespräch, sodass ihr kein 
finanzieller Schaden entstand.
 
Auffällig in diesem Phänomenbereich ist, dass Betrüger häufig 
versuchen, ihre potentiellen Opfer möglichst lange in ein 
Telefongespräch zu verwickeln und massiven Druck ausüben.
 
Da die Betrüger hauptsächlich Senioren als potentielle Opfer 
auswählen, empfiehlt die Polizei Angehörigen mit ihren Eltern über 
diese Art der Betrugsmasche zu sprechen. Die Polizei weist nochmals 
darauf hin: geben Sie keine persönlichen Daten von sich Preis, lassen
Sie sich nicht drängen oder unter Druck setzen, beenden Sie solche 
Anrufe umgehend und wenden Sie sich an eine Polizeidienststelle. 
Weitergehende Informationen zu diesem Thema finden Sie unter: 
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ oder bei der
polizeilichen Beratungsstelle der Landepolizeiinspektion Gotha unter 
der Rufnummer 03621-781504. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
