Feuerwehr MTK: Hattersheimer Kampagne "Bist Du bereit für den Notfall?" erhält den Hessischen Feuerwehrpreis 2025

Hattersheim am Main/Frankfurt am Main (ots)

Die Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main wurden am Freitag in Frankfurt am Main mit dem Hessischen Feuerwehrpreis 2025 ausgezeichnet. Prämiert wurde die umfangreiche Informationskampagne "Bist Du bereit für den Notfall?", die sich der Stärkung der individuellen Notfallvorsorge in der Bevölkerung widmet.

Im Rahmen des Ideenwettbewerbs zum diesjährigen Motto "Gemeinsam für Sicherheit, Vielfalt und Resilienz" würdigte die Jury insbesondere das hohe fachliche Niveau, die bürgernahe Umsetzung und die nachhaltige Wirkung der Kampagne. Sie sensibilisiere effektiv für Risiken, vermittle praktische Handlungsempfehlungen und stärke so die Eigenverantwortung der Menschen im Krisenfall.

Die Jury bezeichnete das Hattersheimer Projekt als beispielhaft für wirkungsvolle, strategisch geplante Öffentlichkeitsarbeit im Bevölkerungsschutz. Die Feuerwehren leisten mit der Kampagne einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der lokalen und gesellschaftlichen Resilienz.

Feierliche Preisverleihung in Frankfurt

Die feierliche Verleihung fand in der Zentrale der Sparda‑Bank Hessen eG im Frankfurter Europaviertel vor rund 80 Gästen statt. Insgesamt wurden vier Freiwillige Feuerwehren im Rahmen dieses Wettbewerbs geehrt - jede in einer der Kategorie "Krisenkommunikation", "Mitgliedergewinnung und Inklusion", "Bürgerinformation und Stärkung der Krisenresilienz" bzw. "Anerkennung durch Bürger:innen". Hessens Innenminister Prof. Dr. Roman Poseck und der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Hessen Nobert Fischer und gratulierten den Preisträgerinnen und Preisträgern persönlich.

Gemeinsame Medienmitteilung der Sparda-Bank Hessen eG und des Landesfeuerwehrverbandes Hessen e.V.: https://www.feuerwehr-hessen.de/pressemeldungen/hessischer-feuerwehrpreis-vier-freiwillige-feuerwehren-fuer-herausragendes-engagement-geehrt-1763148877/2025/11/14#blog923

Kampagne "Bist Du bereit für den Notfall?": www.notfall-hattersheim.de

