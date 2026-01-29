PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: PKW gegen Zaun

Thörey (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen gegen 09.00 Uhr ereignete sich auf der Straße Auf dem Obergewende ein Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Citroen-Fahrerin kam auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit einem Zaun. Die Fahrzeugführerin wurde nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro am Fahrzeug und am Zaun. Der Citroen blieb fahrbereit. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

