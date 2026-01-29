LPI-GTH: PKW gegen Zaun
Thörey (Ilm-Kreis) (ots)
Heute Morgen gegen 09.00 Uhr ereignete sich auf der Straße Auf dem Obergewende ein Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Citroen-Fahrerin kam auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit einem Zaun. Die Fahrzeugführerin wurde nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro am Fahrzeug und am Zaun. Der Citroen blieb fahrbereit. (ak)
