PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 29.01.2026 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Geldbörse gestohlen; Polizei sucht Zeugen

Zur Anzeige gebracht wurde jetzt der Diebstahl einer Geldbörse, die unbekannte Täter am vergangenen Samstag an sich bringen konnten. Gegen 13.00 Uhr befand sich ein 74-Jähriger aus Witzenhausen zum Einkaufen im Aldi-Markt in Witzenhausen in der Straße "An der Bohlenbrücke", wo die Täter die Geldbörse unbemerkt aus der Umhängetasche des Mannes stahlen. Der Stehlwert wird mit 85 Euro angegeben. Hinweise unter 05542/9304-0.

Alleinunfall; wegen Schneeglätte gegen Straßenschild gefahren

Ein 37-jähriger Autofahrer aus Schwanau befuhr am Donnerstag um 07.34 Uhr die B 27 aus Witzenhausen kommend in Richtung Neu-Eichenberg. Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse geriet der Wagen des Mannes ins Schleudern, wodurch er kurz vor der Abfahrt Neu-Eichenberg nach rechts von der Fahrbahn abkam und anschließend mit einem Straßenschild kollidierte. Der Schaden ist noch nicht beziffert, das Auto wurde abgeschleppt.

Sachbeschädigung durch Graffiti; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Mittwoch 19.00 Uhr und Donnerstag 08.30 Uhr haben Unbekannte die Garagen eines Autohauses in der Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen mit roter Farbe (Herzen) besprüht, mutmaßlich um dort zuvor aufgebrachte "Hakenkreuze" (separate Anzeigenerstattung war erfolgt) zu überdecken. Hinweise unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 10:50

    POL-ESW: Pressebericht 29.01.2026

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Blinkerglas von VW-Bus geklaut; Polizei sucht Zeugen Bei der Polizei in Eschwege wurde der Diebstahl von einem Blinkerglas zur Anzeige gebracht. Demnach haben Unbekannte von einem grünen VW-Bus T 3 das linke, vordere Blinkerglas geklaut. Der VW-Bus war zur Tatzeit, am Dienstag zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr, auf dem Aldi-Parkplatz in der Niederhoner Straße in Eschwege abgestellt. Hinweise unter 05651/925-0. Sachbeschädigung, ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 14:57

    POL-ESW: Verkehrsunfälle

    Eschwege (ots) - Von Fahrbahn abgekommen Um 10:00 Uhr befuhr heute Vormittag ein 49-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die Straße "Im Bebenroth" aus Richtung Unterrieden kommend in Richtung Neuseesen. Ein 51-Jähriger aus Neu-Eichenberg hatte zu dieser Zeit einen Firmenwagen der Deutschen Bahn ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand, im Bereich des Tunneleingangs, abgestellt. Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse und des Gefälles der Straße rutschte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren