POL-ESW: Pressebericht 29.01.2026 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Geldbörse gestohlen; Polizei sucht Zeugen

Zur Anzeige gebracht wurde jetzt der Diebstahl einer Geldbörse, die unbekannte Täter am vergangenen Samstag an sich bringen konnten. Gegen 13.00 Uhr befand sich ein 74-Jähriger aus Witzenhausen zum Einkaufen im Aldi-Markt in Witzenhausen in der Straße "An der Bohlenbrücke", wo die Täter die Geldbörse unbemerkt aus der Umhängetasche des Mannes stahlen. Der Stehlwert wird mit 85 Euro angegeben. Hinweise unter 05542/9304-0.

Alleinunfall; wegen Schneeglätte gegen Straßenschild gefahren

Ein 37-jähriger Autofahrer aus Schwanau befuhr am Donnerstag um 07.34 Uhr die B 27 aus Witzenhausen kommend in Richtung Neu-Eichenberg. Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse geriet der Wagen des Mannes ins Schleudern, wodurch er kurz vor der Abfahrt Neu-Eichenberg nach rechts von der Fahrbahn abkam und anschließend mit einem Straßenschild kollidierte. Der Schaden ist noch nicht beziffert, das Auto wurde abgeschleppt.

Sachbeschädigung durch Graffiti; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Mittwoch 19.00 Uhr und Donnerstag 08.30 Uhr haben Unbekannte die Garagen eines Autohauses in der Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen mit roter Farbe (Herzen) besprüht, mutmaßlich um dort zuvor aufgebrachte "Hakenkreuze" (separate Anzeigenerstattung war erfolgt) zu überdecken. Hinweise unter 05542/9304-0.

