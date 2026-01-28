PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Von Fahrbahn abgekommen

Um 10:00 Uhr befuhr heute Vormittag ein 49-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die Straße "Im Bebenroth" aus Richtung Unterrieden kommend in Richtung Neuseesen. Ein 51-Jähriger aus Neu-Eichenberg hatte zu dieser Zeit einen Firmenwagen der Deutschen Bahn ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand, im Bereich des Tunneleingangs, abgestellt. Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse und des Gefälles der Straße rutschte der Pkw des 49-Jährigen mit dem Heck in die rechte Fahrzeugseite des geparkten Fahrzeuges, wodurch geringer Sachschaden entstand.

In der Waldisstraße in Bad Sooden-Allendorf kam heute Vormittag, um 11:09 Uhr, eine 46-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw auf glatter Fahrbahn im Bereich einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw Ford, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand.

Unfallflucht

Zwischen dem 27.01.26, 16:00 Uhr und dem 28.01.26, 04:00 Uhr wurde in der Industriestraße in Hessisch Lichtenau der Pfosten eines Eisentores einer dort ansässigen Firma angefahren und beschädigt. Den Unfallspuren nach rangierte ein Lkw in diesem Bereich und fuhr gegen den Pfosten. Am Unfallort konnte noch ein abgerissener Spanngurt aufgefunden werden. Der Lkw müsste zudem im hinteren linken Bereich beschädigt sein. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 10:40

    POL-ESW: Pressebericht vom 28.01.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Gegen Leitplanke gerutscht Um 00:40 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 25-jähriger Eschweger mit seinem Pkw die B 452 zwischen Eschwege und Reichensachsen. Kurz vor Reichensachsen geriet er bei Schneeglätte mit dem Auto ins Schleudern und in der Folge gegen die Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 13:27

    POL-ESW: 39-Jährige bei Unfall schwer verletzt

    Eschwege (ots) - Polizei Hessisch Lichtenau Um 08:30 Uhr befuhr heute Morgen eine 39-Jährige aus Witzenhausen mit einem Pkw die Spangenberger Straße / Retteröder Straße (B 487) in Hessisch Lichtenau stadtauswärts. Ihr entgegen kam zu dieser Zeit eine 34-Jährige aus Spangenberg mit ihrem Pkw. Auf glatter Fahrbahn geriet die 39-Jährige mit ihrem Auto ins Schleudern und dadurch auf die Gegenfahrbahn, wo es dann zum ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 12:15

    POL-ESW: Brand eines Wohnhauses in Datterode - Folgemeldung

    Eschwege (ots) - Im Zusammenhang mit dem Brand eines Wohnhauses in Ringgau-Datterode wurde durch die Einsatzkräfte am heutigen Vormittag im Haus eine weitere leblose Person aufgefunden. Aufgrund der Brandverletzungen ist eine Identifizierung der beiden Verstorbenen derzeit nicht möglich. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dürfte es sich jedoch um die Bewohner des Hauses handeln. Ebenfalls aufgefunden wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren