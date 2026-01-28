Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Von Fahrbahn abgekommen

Um 10:00 Uhr befuhr heute Vormittag ein 49-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die Straße "Im Bebenroth" aus Richtung Unterrieden kommend in Richtung Neuseesen. Ein 51-Jähriger aus Neu-Eichenberg hatte zu dieser Zeit einen Firmenwagen der Deutschen Bahn ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand, im Bereich des Tunneleingangs, abgestellt. Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse und des Gefälles der Straße rutschte der Pkw des 49-Jährigen mit dem Heck in die rechte Fahrzeugseite des geparkten Fahrzeuges, wodurch geringer Sachschaden entstand.

In der Waldisstraße in Bad Sooden-Allendorf kam heute Vormittag, um 11:09 Uhr, eine 46-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw auf glatter Fahrbahn im Bereich einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw Ford, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand.

Unfallflucht

Zwischen dem 27.01.26, 16:00 Uhr und dem 28.01.26, 04:00 Uhr wurde in der Industriestraße in Hessisch Lichtenau der Pfosten eines Eisentores einer dort ansässigen Firma angefahren und beschädigt. Den Unfallspuren nach rangierte ein Lkw in diesem Bereich und fuhr gegen den Pfosten. Am Unfallort konnte noch ein abgerissener Spanngurt aufgefunden werden. Der Lkw müsste zudem im hinteren linken Bereich beschädigt sein. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

