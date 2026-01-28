PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 28.01.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Gegen Leitplanke gerutscht

Um 00:40 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 25-jähriger Eschweger mit seinem Pkw die B 452 zwischen Eschwege und Reichensachsen. Kurz vor Reichensachsen geriet er bei Schneeglätte mit dem Auto ins Schleudern und in der Folge gegen die Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Vorfahrt missachtet

Um 16:30 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 55-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Reichensachsen und beabsichtigte die B 27 in Richtung Vierbach zu überqueren. Dabei übersah sie den aus Richtung Oetmannshausen kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 84-Jährigen aus Waldkappel gefahren wurde. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Pkw des 84-Jährigen drehte sich dadurch und rutschte rückwärts eine Böschung hinunter. Alle Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ebenfalls leicht verletzt wurde eine 83-Jährige Mitfahrerin aus Waldkappel. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde auch die Straßenmeisterei alarmiert. Die Bundesstraße war ab 17:00 Uhr für ca. eine Stunde teilweise voll gesperrt. Die beiden Autos, an denen Sachschaden entstand, mussten abgeschleppt werden.

Polizei Sontra

Geparktes Auto angefahren

Um 22:25 Uhr befuhr gestern Abend ein 28-Jähriger aus Sontra mit einem Pkw die Straße "Neues Tor" in Sontra. Dabei übersah er ein am Fahrbahnrand geparktes Auto und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 6000 EUR

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung durch Graffiti, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

Am gestrigen Dienstagmorgen wurde angezeigt, dass Unbekannte zwischen dem 11.01.26 und dem 27.01.26 in der Walburger Straße in Witzenhausen an die Holztür der dortigen Kapelle der ev. Kirchengemeinde Witzenhausen vier Hakenkreuze in schwarzer Farbe aufgesprüht haben. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Ein Verfahren wegen des Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen wurde eingeleitet. Um Hinwiese bittet die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 13:27

    POL-ESW: 39-Jährige bei Unfall schwer verletzt

    Eschwege (ots) - Polizei Hessisch Lichtenau Um 08:30 Uhr befuhr heute Morgen eine 39-Jährige aus Witzenhausen mit einem Pkw die Spangenberger Straße / Retteröder Straße (B 487) in Hessisch Lichtenau stadtauswärts. Ihr entgegen kam zu dieser Zeit eine 34-Jährige aus Spangenberg mit ihrem Pkw. Auf glatter Fahrbahn geriet die 39-Jährige mit ihrem Auto ins Schleudern und dadurch auf die Gegenfahrbahn, wo es dann zum ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 12:15

    POL-ESW: Brand eines Wohnhauses in Datterode - Folgemeldung

    Eschwege (ots) - Im Zusammenhang mit dem Brand eines Wohnhauses in Ringgau-Datterode wurde durch die Einsatzkräfte am heutigen Vormittag im Haus eine weitere leblose Person aufgefunden. Aufgrund der Brandverletzungen ist eine Identifizierung der beiden Verstorbenen derzeit nicht möglich. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dürfte es sich jedoch um die Bewohner des Hauses handeln. Ebenfalls aufgefunden wurde ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 11:19

    POL-ESW: betrügerische Anrufe

    Eschwege (ots) - Falsche Polizeibeamte Im Raum Hessisch Lichtenau kam es in den vergangenen Tagen vermehrt zu Anrufen unter dem betrügerischen Motto "falsche Polizeibeamte". Bislang wurden der Polizei 49 derartige Anrufe gemeldet, die seit Ende letzter Woche im Raum Hessisch Lichtenau und Stadtteilen eingingen. Betroffen war auch ein 91-Jähriger, der einen derartigen Anruf erhielt. Nachdem ihm geschildert wurde, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und die Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren