POL-ESW: Pressebericht vom 28.01.26

Gegen Leitplanke gerutscht

Um 00:40 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 25-jähriger Eschweger mit seinem Pkw die B 452 zwischen Eschwege und Reichensachsen. Kurz vor Reichensachsen geriet er bei Schneeglätte mit dem Auto ins Schleudern und in der Folge gegen die Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Vorfahrt missachtet

Um 16:30 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 55-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Reichensachsen und beabsichtigte die B 27 in Richtung Vierbach zu überqueren. Dabei übersah sie den aus Richtung Oetmannshausen kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 84-Jährigen aus Waldkappel gefahren wurde. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Pkw des 84-Jährigen drehte sich dadurch und rutschte rückwärts eine Böschung hinunter. Alle Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ebenfalls leicht verletzt wurde eine 83-Jährige Mitfahrerin aus Waldkappel. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde auch die Straßenmeisterei alarmiert. Die Bundesstraße war ab 17:00 Uhr für ca. eine Stunde teilweise voll gesperrt. Die beiden Autos, an denen Sachschaden entstand, mussten abgeschleppt werden.

Geparktes Auto angefahren

Um 22:25 Uhr befuhr gestern Abend ein 28-Jähriger aus Sontra mit einem Pkw die Straße "Neues Tor" in Sontra. Dabei übersah er ein am Fahrbahnrand geparktes Auto und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 6000 EUR

Sachbeschädigung durch Graffiti, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

Am gestrigen Dienstagmorgen wurde angezeigt, dass Unbekannte zwischen dem 11.01.26 und dem 27.01.26 in der Walburger Straße in Witzenhausen an die Holztür der dortigen Kapelle der ev. Kirchengemeinde Witzenhausen vier Hakenkreuze in schwarzer Farbe aufgesprüht haben. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Ein Verfahren wegen des Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen wurde eingeleitet. Um Hinwiese bittet die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040.

