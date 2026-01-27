Polizei Eschwege

POL-ESW: 39-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Um 08:30 Uhr befuhr heute Morgen eine 39-Jährige aus Witzenhausen mit einem Pkw die Spangenberger Straße / Retteröder Straße (B 487) in Hessisch Lichtenau stadtauswärts. Ihr entgegen kam zu dieser Zeit eine 34-Jährige aus Spangenberg mit ihrem Pkw. Auf glatter Fahrbahn geriet die 39-Jährige mit ihrem Auto ins Schleudern und dadurch auf die Gegenfahrbahn, wo es dann zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrerinnen verletzt. Während die 39-Jährige schwer verletzt und durch die Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden musste, erlitt die 34-Jährige leichte Verletzungen. Die 39-Jährige wurde nach Erstbehandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Streckenabschnitt war von 08:50 Uhr bis gegen 10:10 Uhr voll gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 25.000 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

