POL-ESW: Verkehrsunfälle

Vorfahrt missachtet

Um 16:30 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag ein 73-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit seinem Pkw von Albungen kommend nach links auf die B 27 in Richtung Eschwege abzubiegen. Dabei übersah er den dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 33-Jährigen aus Göttingen gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß beider Autos wurde der 73-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 28.000 EUR angegeben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Polizei Sontra

Schneepflug streift Lkw

Um 16:00 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 60-Jähriger aus Sontra mit einem Lkw die Straße "Brodberg" in Sontra. Aufgrund von Glätte fuhr er mit dem Lkw an den rechten Fahrbahnrand und hielt dort an. Ein vorbeifahrender Schneepflug streifte den haltenden Lkw im Bereich der Felge, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall bei winterlichen Straßenverhältnissen

Um 11:31 Uhr befuhr am gestrigen Vormittag ein 33-Jähriger aus Litauen mit einem Sattelzug die L 3225 zwischen Hessisch Lichtenau und Friedrichsbrück. Bei den winterlichen Straßenverhältnissen geriet er ausgangs einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw kam. Dieser wurde von einer 54-Jährigen aus Großalmerode gefahren. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

3000 EUR Sachschaden entstanden am gestrigen Montag auf der L 3225 zwischen Faulbach und Großalmerode. Um 10:23 Uhr kam ein 48-Jähriger aus Großalmerode mit seinem Pkw von der Straße ab und prallte mit dem Auto gegen eine Straßenlaterne, die dadurch ebenfalls beschädigt wurde.

Polizei Witzenhausen

Von Fahrbahn abgekommen

Um 16:27 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 35-Jährige aus Friedland mit ihrem Pkw die L 3238 zwischen Hermannrode und Marzhausen. Dabei geriet sie bei winterlichen Straßenverhältnissen mit dem Auto nach rechts von der Straße ab. Der Pkw kam im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Der Sachschaden wird mit ca. 8000 EUR angegeben. Die Fahrerin wurde vorsorglich zur weiteren Abklärung/ Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht

Unfallflucht

Um 16:19 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein Ford Transit die Straße "Hinter den Höfen" in Witzenhausen. Aufgrund von Fahrbahnglätte rutsche der Transit nach links und kollidierte dadurch mit einem dort abgestellten Ford Transit. Es kam zum Sachschaden an beiden Transportern. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelte es sich um einen Transporter von "Amazon". Die Fahrerin entfernte sich nach dem Verkehrsunfall, so dass wegen Unfallflucht ermittelt wird. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

