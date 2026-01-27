PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand eines Wohnhauses

Eschwege (ots)

Um 02:02 Uhr wurde vergangene Nacht der Brand eines Wohnhauses in Ringgau-Datterode gemeldet. Die alarmierten Rettungskräfte stellte daraufhin fest, dass in der Straße "Rödelbach" am Ortsrand von Datterode ein Haus brennen würde. In diesem Haus sind zwei Personen amtlich gemeldet. Dabei handelt es sich um einen 69-Jährigen sowie eine 64-Jährige Bewohnerin. Die Feuerwehren aus den örtlichen Ortsteilen bekämpften den Brand bis in die frühen Morgenstunden. Der Dachstuhl und die komplette obere Etage ist ausgebrannt.

Eine Person leblos aufgefunden

Bei erster Nachschau der Einsatzkräfte im Haus konnte im oberen Geschoss eine Person tot aufgefunden werden. Eine Identifizierung steht noch aus.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Werra-Meißner übernommen. Aussagen zur Brandursache oder zu weitern Bewohner können derzeit noch nicht getroffen werden.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

