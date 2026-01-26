Polizei Eschwege

POL-ESW: Verfolgungsfahrt nach Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Eschwege (ots)

Am 25.01.26, um 01:36 Uhr, begaben sich in der Eschweger Innenstadt (Stad) drei männliche Tatverdächtige in die Geschäftsräume eines sogenannten "Spätomat - 24/7 E-Kiosk". Das Geschäft hat 24 Stunden die Woche geöffnet - als sogenannte automatisierte Verkaufsstelle.

Die drei Täter entwendeten aus den Räumen einen freistehenden Zigarettenautomaten, den sie zuvor vom Stromnetz lösten. Anschließend verluden sie den Automaten in einen Peugeot Boxer und flüchteten in Richtung Bahnhofstraße in Eschwege. Da die Polizei zeitnah alarmiert wurde, wurden in Nordhessen und den angrenzenden Gebieten (Thüringen und Osthessen) nach dem flüchtigen Fahrzeug gefahndet. Dieses konnte letztendlich auf der BAB 44 in Höhe Kassel in Richtung Breuna - Diemelstadt fahrend festgestellt werden. Unter Missachtung von Anhaltesignalen fuhr das Fahrzeug in Kassel-Wilhelmshöhe von der Autobahn ab, wo sich die Verfolgungsfahrt stadteinwärts fortsetzte. Im Bereich "An der Karlsaue" in Kassel wurde durch das flüchtige Fahrzeug ein geparktes Auto angefahren; kurz darauf setzten die drei Tatverdächtigen ihre Flucht zu Fuß fort.

Ein Tatverdächtiger festgenommen

Einer der Tatverdächtigen - ein 27-Jähriger aus Mühlheim an der Ruhr - konnte durch eine Polizeistreife gegen 02:22 Uhr festgenommen werden, während die zwei anderen Täter in der Dunkelheit nicht mehr aufgegriffen werden konnten. Im Zuge der weiteren Fahndung nach diesen wurde zur Unterstützung auch ein Diensthund und eine Wärmebildkamera eingesetzt. Der Peugeot Boxer - bei dem es sich um einen Mietwagen handelt - wurde anschließend sichergestellt. In dem Fahrzeug konnte der entwendete Automat sowie entsprechendes Aufbruchwerkzeug aufgefunden und ebenfalls sichergestellt werden.

U-Haftbefehl erlassen

Der 27-Jährige wurde nach seiner Festnahme dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel wurde nach richterlicher Vorführung gegen den 27-Jährigen ein Haftbefehl (Untersuchungshaft) erlassen.

Die Fahndung nach den beiden Flüchtigen dauert an; Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Telefonnummer 05651/9250 entgegen.

