PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Verfolgungsfahrt nach Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Eschwege (ots)

Am 25.01.26, um 01:36 Uhr, begaben sich in der Eschweger Innenstadt (Stad) drei männliche Tatverdächtige in die Geschäftsräume eines sogenannten "Spätomat - 24/7 E-Kiosk". Das Geschäft hat 24 Stunden die Woche geöffnet - als sogenannte automatisierte Verkaufsstelle.

Die drei Täter entwendeten aus den Räumen einen freistehenden Zigarettenautomaten, den sie zuvor vom Stromnetz lösten. Anschließend verluden sie den Automaten in einen Peugeot Boxer und flüchteten in Richtung Bahnhofstraße in Eschwege. Da die Polizei zeitnah alarmiert wurde, wurden in Nordhessen und den angrenzenden Gebieten (Thüringen und Osthessen) nach dem flüchtigen Fahrzeug gefahndet. Dieses konnte letztendlich auf der BAB 44 in Höhe Kassel in Richtung Breuna - Diemelstadt fahrend festgestellt werden. Unter Missachtung von Anhaltesignalen fuhr das Fahrzeug in Kassel-Wilhelmshöhe von der Autobahn ab, wo sich die Verfolgungsfahrt stadteinwärts fortsetzte. Im Bereich "An der Karlsaue" in Kassel wurde durch das flüchtige Fahrzeug ein geparktes Auto angefahren; kurz darauf setzten die drei Tatverdächtigen ihre Flucht zu Fuß fort.

Ein Tatverdächtiger festgenommen

Einer der Tatverdächtigen - ein 27-Jähriger aus Mühlheim an der Ruhr - konnte durch eine Polizeistreife gegen 02:22 Uhr festgenommen werden, während die zwei anderen Täter in der Dunkelheit nicht mehr aufgegriffen werden konnten. Im Zuge der weiteren Fahndung nach diesen wurde zur Unterstützung auch ein Diensthund und eine Wärmebildkamera eingesetzt. Der Peugeot Boxer - bei dem es sich um einen Mietwagen handelt - wurde anschließend sichergestellt. In dem Fahrzeug konnte der entwendete Automat sowie entsprechendes Aufbruchwerkzeug aufgefunden und ebenfalls sichergestellt werden.

U-Haftbefehl erlassen

Der 27-Jährige wurde nach seiner Festnahme dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel wurde nach richterlicher Vorführung gegen den 27-Jährigen ein Haftbefehl (Untersuchungshaft) erlassen.

Die Fahndung nach den beiden Flüchtigen dauert an; Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Telefonnummer 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 12:21

    POL-ESW: Verkehrsunfälle

    Eschwege (ots) - Unfälle bei winterlichen Straßenverhältnissen Um 08:13 Uhr befuhr heute Morgen ein 29-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Sprinter die Abfahrt von der L 3238 zur B 80 aus Richtung Gertenbach kommend. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn kam der Fahrer mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch der Sprinter eine Böschung herunterrutschte. Der 29-Jährige wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur weitern Behandlung in ein ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 08:52

    POL-ESW: Verkehrssituation bei winterlichen Straßenverhältnissen

    Eschwege (ots) - Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse kommt es im Werra-Meißner-Kreis zu einigen wenigen Verkehrsbehinderungen / Verkehrsunfällen. Um 04:47 Uhr befuhr ein 53-Jähriger aus Herleshausen mit einem Sattelzug die Eisenacher Straßen in Herleshausen (L 3251). Bei winterlichen Straßenverhältnissen rutsche er mit der Zugmaschine des ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 09:34

    POL-ESW: Pressebericht 23.01.2026

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Kollision zwischen Lkw und Pkw; 3000 Schaden Euro Zu einem Zusammenstoß zweier Kraftfahrzeuge kam es am Donnerstag um 13.32 Uhr an der Kreuzung Niederhoner Straße/Thüringer Straße. Von der Eschweger Innenstadt kommend befanden sich ein 28-Jähriger aus Gudensberg in einem Lkw und eine 75-jährige Autofahrerin aus Eschwege auf dem Rechtsabbiegerfahrstreifen der Niederhoner Straße in Richtung Thüringer Straße. An der dortigen roten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren