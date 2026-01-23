Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 23.01.2026

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Kollision zwischen Lkw und Pkw; 3000 Schaden Euro

Zu einem Zusammenstoß zweier Kraftfahrzeuge kam es am Donnerstag um 13.32 Uhr an der Kreuzung Niederhoner Straße/Thüringer Straße. Von der Eschweger Innenstadt kommend befanden sich ein 28-Jähriger aus Gudensberg in einem Lkw und eine 75-jährige Autofahrerin aus Eschwege auf dem Rechtsabbiegerfahrstreifen der Niederhoner Straße in Richtung Thüringer Straße. An der dortigen roten Ampel kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Während die Frau angab, dass der Lkw zurückgerollt sei, soll laut dem 28-Jährigen die Frau aufgefahren sein. Der Unfallschaden wird mit insgesamt 3000 Euro angegeben.

Gegen Betonleitwand gefahren

Ein 54-jähriger Autofahrer aus Weißenborn verursachte einen Schaden von 150 Euro an seinem eigenen Pkw, als er auf der B 27 von Oetmannshausen in Richtung Reichensachsen an einer Engstelle aus Unachtsamkeit gegen eine Fahrbahntrennung geriet. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag um 16.05 Uhr.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte am Donnerstagabend ein 24-jähriger Autofahrer aus Meißner. Gegen 21.43 Uhr befuhr der junge Mann die L 3243 von Germerode in Richtung Abterode, als das Tier unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Das Reh verendete am Unfallort, der Unfallschaden beläuft sich auf 3000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Baugrundstück; Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag wurde gegen 11.00 Uhr ein Diebstahl auf einem Baugrundstück festgestellt und bei der Polizei Witzenhausen zur Anzeige gebracht. Demnach verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem eingezäunten Baugrundstück in der Straße "An der Schlagd"/Ecke Ermschwerder Straße in Witzenhausen. Von einer dort abgestellten Baumaschine (Bagger) klauten die Täter einen hydraulischen Greifarm, den sie zuvor offenbar abmontiert hatten. Der Abtransport erfolgte vmtl. mit einem Fahrzeug. Der Sachschaden wird mit 50 Euro angegeben, der Stehlschaden als solcher ist noch nicht beziffert. Die Tatzeit kann evtl. bis Ende Dezember zurückreichen, jedoch kam es letzte Woche Dienstag (13.01.2026) gegen 00.22 Uhr zu einer Beobachtung, wonach sich mehrere dunkel gekleidete Personen Zutritt zu besagtem Gelände verschafft hatten, später aber unerkannt flüchten konnten. Ob dieser Vorfall im Zusammenhang mit dem Diebstahl steht ist nicht bekannt. Hinweise in dem Fall an die Polizei Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Auto zerkratzt; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Donnerstag 22.00 Uhr und Freitag 08.00 Uhr haben unbekannte Täter einen schwarzen Mercedes Benz mutwillig auf der Fahrer- und Beifahrerseite zerkratzt. Die Täter verursachten dadurch einen Schaden von 2000 Euro. Abgestellt war der Pkw in der Siedlerstraße in Witzenhausen vor einer Garage. Hinweise in dem Fall an die Polizei Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell