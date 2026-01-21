PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: weitere Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet

Um 09:33 Uhr befuhr heute Morgen eine 44-Jährige aus Sontra die Dünzebacher Straße in Eschwege. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des im dortigen Kreisverkehr fahrenden Pkws, der von einem 21-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß beider Autos entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

Wildunfall

Mit einer Nilgans kollidierte heute Morgen, um 09:30 Uhr, ein 46-Jähriger aus Lindewerra, der auf der B 27 zwischen Ellershausen und Bad Sooden-Allendorf unterwegs war. Die Gans überlebte den Aufprall nicht; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Gegen Pkw gefahren

Um 08:30 Uhr befuhr heute Morgen ein 45-Jähriger aus Baunatal mit seinem Pkw die Kasseler Straße in Großalmerode. In Höhe Haus-Nr.6 hielt er an, um am Fahrbahnrand zu parken. Dazu rangierte er mit dem Auto und fuhr dabei mit der Anhängerkupplung gegen einen dahinter stehenden Pkw, der von einer 28-Jährigen aus Helsa gefahren wurde. Diese erschrak sich dabei so sehr, dass sie von der Besatzung eines Rettungswagens kurz behandelt werden musste. Der Sachschaden wird mit ca. 800 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Walburger Straße in Witzenhausen streifte heute Vormittag, um 10:57 Uhr, ein 60-jähriger Witzenhäuser einen dort geparkten Pkw Hyundai, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

